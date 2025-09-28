L’evento “Archeologia, Musei e Paesi da scoprire: genti e culture lungo l’Appia” sarà un’occasione per scoprire, gratuitamente, la storia e la bellezza dei borghi irpini!

Il tour in autobus gratuito di sabato 4 ottobre seguirà un itinerario definito:

– Grottaminarda – Passeggiata tra la Stazione di Posta, il borgo antico della Fratta e il Castello medievale D’Aquino, con dolce colazione tra biscotti, panettoni, succhi e caffè.

– Scampitella – Visita all’Antiquarium e ai Cippi Miliari che raccontano secoli di storia.

– Carife – Pomeriggio tra la necropoli sannitica e il Museo Archeologico, con degustazione di prodotti tipici locali.

– Frigento – Passeggiata nel cuore del paese con il Museo FriMact, le Cisterne romane e la Cattedrale di S. Maria Assunta. Gran finale sulla terrazza Limiti con saluto musicale di Luca Pugliese e aperitivo al tramonto.

L’evento è patrocinato dal MIC – Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio di Salerno e Avellino e dal Parco Archeologico Antica Città di Aeclanum, organizzato dai Comuni di Grottaminarda, Scampitella, Carife e Frigento, dai Musei locali Antiquarium F. Buonopane, MAC e Frimact e dalle Associazioni ArteoLogica e Net-New entity of territoriy.