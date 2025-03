ArcelorMittal, l’impegno “personale” del Ministro Piantedosi

“Ho dato la mia disponibilità personale ai rappresentanti dei lavoratori per occuparmene anche direttamente, sollecitando ovviamente i colleghi di governo che hanno la competenza e la visione istituzionale per farlo, ma mi impegnerò anche personalmente.” Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che questa mattina a Grottaminarda, in occasione del 60° anniversario dell’inaugurazione, il 4 ottobre 1964, dell’Autostrada del Sole Milano-Napoli, e del 25° anniversario della morte di Fiorentino Sullo, che da ministro dei Lavori Pubblici si adoperò per il suo attraversamento in Irpinia, ha incontrato i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori di ArcelorMittal di Luogosano. La vertenza sarà all’attenzione del Governo Nazionale, assicura il Capo del Viminale, che spiega: “Uno dei temi della crisi è proprio quello della logistica, non agevolata dalle condizioni della rete viaria. Su questo c’è il nostro impegno, anche per quanto riguarda la realizzazione della fermata dell’Alta Capacità/Alta Velocità e del Polo Logistico.”

“C’è la volontà di combattere”, assicura anche Giuseppe Morsa, segretario della Fiom Cgil di Avellino. “Siamo determinati”, prosegue, “a portare avanti queste difficili vertenze.” Disponibilità anche da parte di Confindustria: il presidente regionale Emilio De Vizia non nasconde le difficoltà: “C’è molto da lavorare, è difficile trovare altri soggetti, ma dobbiamo tutti cercare di lavorare insieme per trovare una soluzione.” Intanto, la vertenza si sposta a Confindustria martedì, per poi proseguire in settimana con un altro vertice in Prefettura.