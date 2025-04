Aquino: regola che potrebbe non garantire il rispetto della rappresentanza partitica nel dialogo politico

AVELLINO – “La richiesta della maggioranza potrebbe tagliare il Movimento Cinque Stelle fuori dalle Commissioni consiliari”. Il consigliere comunale Antonio Aquino stigmatizza il rischio che dalla nuova geografia nelle Commissioni, frutto della modifica al Regolamento richiesta dai capigruppo di maggioranza, arrivi un effetto che potrebbe escludere il Movimento dalle stesse. E’ una questione di matematica e rapporti di forza. Aquino del resto è l’unico rappresentante pentastellato in consiglio e i numeri per ora sarebbero dalla parte degli altri gruppi (per rapporto proporzionale e per numero di posizioni nelle Commissioni, solo 7 per gli 8 Consiglieri di opposizione). Per il prossimo consiglio comunale, quello chiamato a votare sul bilancio non ci sarebbe all’ordine del giorno il punto, ma è chiaro che la maggioranza starebbe preparando il blitz in aula. “Non si può escludere dalla partecipazione alle decisioni sugli indirizzi da portare in aula un componente del Consiglio, men che meno un gruppo politico, in tal modo verrebbe disatteso il principio della democrazia”.