Aprire una piccola impresa: gli elementi che non potrete trascurare

L’apertura di una piccola impresa come una ditta individuale non è certo affare semplice per un giovane imprenditore, specialmente in questo particolare momento storico dove molte aziende sono in difficoltà a causa della crescente crisi economica.

Dall’altra parte però questo momento di incertezza potrebbe aprirvi le porte del successo, in quanto numerosi player del mercato sono sempre più in sofferenza, lasciandovi quindi spazio per iniziare con il piede giusto e acquisire nuovi clienti.

Qualunque sia il modello di business che avete in mente per partire, esistono alcuni elementi che non potrete di certo trascurare per riuscire ad avere fin da subito successo e nelle prossime righe cercheremo insieme di affrontare nel migliore dei modi i temi più importanti che dovrete riuscire a monitorare.

Attenzione alla liquidità e al punto di pareggio

Le idee in partenza sono molte, così come il capitale che avete da investire o che siete riusciti a recuperare. Il problema principale è riuscire a tenere sotto controllo tutto, in quanto rischiate che le risorse si disperdano e terminino prima di iniziare a guadagnare realmente.

Il primo consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di creare un piccolo business plan con tutte le spese che dovrete affrontare e la previsione del momento in cui inizierete a coprire le spese con le vostre vendite. In questo modo potrete tenere la liquidità sotto controllo ed evitare che si esaurisca prima del previsto.

Evitare lo smart working

Sebbene nel post pandemia lo smart working sia diventato un fenomeno molto diffuso nelle grandi aziende, ci sentiamo di suggerirvi di evitare di lavorare da casa se siete autonomi.

L’ambiente domestico potrebbe portare con sé numerose distrazioni, rendendovi poco produttivi, o, peggio ancora, rischiereste di avere sempre il lavoro dentro il vostro salotto di casa, con il rischio di implodere a causa delle pause inesistenti durante i week end e le notti.

Per questo motivo è importante avere un piccolo ufficio, anche in co – working, dove potrete lavorare e da cui potrete staccare al vostro rientro a casa. Le spese non sono enormi nel caso scegliate una location un po’ periferica e per l’arredamento saranno sufficienti una scrivania, una sedia comoda e un paio di scaffali per i vostri documenti più importanti.

A tal proposito ci sentiamo di suggerirvi di visitare il sito web ufficiodiscount.it, dove potrete trovare moltissime idee per creare un arredamento per l’ufficio molto conveniente.

Attenzione al marketing e alle vendite

Molte persone quando aprono un’impresa hanno le idee molto chiare su come svolgere l’operatività, la produzione e l’erogazione dei servizi. Un tasto molto dolente per i neo imprenditori è quello che riguarda le attività di marketing che li aiuteranno ad aumentare in modo sostenibile le vendite.

Allocate del budget per le operazioni di marketing, in quanto è l’unica strada percorribile per riuscire a farvi conoscere e vendere i vostri prodotti o servizi. Purtroppo senza le vendite non è possibile andare molto lontano e il marketing è l’unico strumento che può spingere dei potenziali clienti interessati ai vostri servizi verso le porte della vostra azienda.