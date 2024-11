Approvato il nuovo codice della strada, multe più severe per chi viola le regole

Il nuovo Codice della Strada introduce regole più rigide per migliorare la sicurezza su strada, toccando aspetti importanti come l’uso del cellulare alla guida e la regolamentazione dei monopattini elettrici.

Le novità, già in vigore, mirano a contrastare comportamenti pericolosi e a ridurre incidenti causati da distrazione o imprudenza.

Cosa cambia per i monopattini elettrici

Le nuove norme rendono l’uso dei monopattini più controllato e sicuro:

Targa obbligatoria: i monopattini privati dovranno essere immatricolati.

Assicurazione: sarà necessaria una polizza assicurativa per poter circolare.

Casco obbligatorio: tutti i conducenti, indipendentemente dall’età, dovranno indossare il casco, inclusi coloro che usano mezzi in sharing.

Obbligo di indicatori di direzione e segnalatori di frenata. La loro assenza comporta sanzioni tra 200 e 800 euro. Questi obblighi vogliono regolare un mezzo ormai diffusissimo nelle città, garantendo maggiore sicurezza per i conducenti e per gli altri utenti della strada.

Uso del cellulare alla guida

Le multe per chi utilizza il cellulare senza vivavoce sono state inasprite:

La sanzione base parte ora da 422 euro, contro i 165 euro precedenti, e può arrivare fino a 1.697 euro.

In caso di recidiva, la multa può superare i 2.500 euro, con una decurtazione di 8-10 punti dalla patente e la possibilità di sospensione per chi viola la norma due volte in un anno.

Queste misure riflettono l’urgenza di contrastare una delle principali cause di incidenti: la distrazione al volante.

Il governo è intervenuto su comportamenti spesso trascurati, ma altamente rischiosi, per migliorare la sicurezza stradale. Le modifiche includono anche sanzioni più severe per guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti, oltre a nuove regole per i pedoni e l’utilizzo degli autovelox. L’obiettivo è ridurre drasticamente gli incidenti e creare un ambiente stradale più sicuro per tutti .