Apprensione per un cinquantaduenne scomparso in montagna a San Martino

SAN MARTINO VALLE CAUDINA- Sono in corso da ieri sera le ricerche di un cinquantaduenne del beneventano di cui si sono perse le tracce a San Martino Valle Caudina nella zona montana del Parco. L’uomo stava effettuando trekking nella località Mafariello e se ne sono perse le tracce. Sono ora in corso le ricerche per ritrovare il cinquantaduenne da parte dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine.