PAGO VALLO LAURO- Un lungo applauso mentre nell’aria risuonavano i colpi di mortaio, quelli che si usano quando un lutto riguarda giovani e nel caso specifico invece ha investito tutta la comunità.

Così Pago Vallo Lauro ha dato l’ultimo saluto al sessantunenne operaio ecologico Nicola Mazzella, deceduto in un incidente sul lavoro all’alba dello scorso 9 marzo nella frazione di Sopravia. Anche una marcia ha accompagnato il feretro dall’uscita della Chiesa di Maria Santissima di Costantinopoli fino a quando il corteo si è sciolto per raggiungere il crematorio di Domicella. Commosso il ricordo di Don Alfonso Iovino nella sua omelia. Pago si è fermata per alcune ore, anche alla luce del lutto cittadino proclamato dall’amministrazione comunale.

Il sindaco Antonio Mercogliano ha ricordato l’amicizia che lo legava, “un lavoratore ed una persona perbene. Saremo vicini alla famiglia”, ha garantito il primo cittadino del comune del Vallo, che ha partecipato alla cerimonia funebre con la fascia tricolore in forma ufficiale.

Le indagini dei militari della stazione dei Carabinieri di Lauro per far luce su quanto avvenuto continuano.