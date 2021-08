Cronaca Apice: crolla l’antico ponte di epoca borbonica 12 Agosto 2021

Durante la scorsa notte è crollata una parte del ponte antico che sorge sul fiume Calore ad Apice (Benevento). Il tratto caduto si trova nei pressi del cimitero, lungo la strada che conduce da Apice nuovo alla parte storica del paese.

Per fortuna non c’è stato alcun ferito.

A dare la notizia è il Comune di Apice, tramite una nota pubblicata su Facebook:

“Questa mattina ci siamo svegliati con un pezzo in meno della nostra storia. Una parte del ponte storico sul fiume Calore a ridosso del centro storico è crollata. Sono state numerose le segnalazioni agli enti preposti, soprattutto alla Provincia che ne è responsabile, l’ultima in ordine cronologico a marzo 2021. A tutte le richieste non si è mai avuto risposta da nessuno. Fa rabbia il totale disinteresse degli enti preposti per opere che hanno un valore elevato sotto tanti punti di vista e per un’intera comunità. La tutela del patrimonio storico non può essere considerata dalle istituzioni come un problema e un fastidio”.