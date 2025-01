Apertura centro prelievi presso l’Asl di Montemiletto

L’Asl di Avellino attiverà a partire dal mese di febbraio un punto prelievi presso il Presidio Sanitario Locale di Montemiletto, sito in località Pietratonda.

Il Comune ha ricevuto comunicazione dall’ASL autorizzando l’esercizio delle attività.

“Si ringrazia l’Asl di Avellino ed in particolare il Direttore Generale Mario Ferrante per aver avviato l’iter a seguito della richiesta dell’Amministrazione comunale presentata il 2 ottobre 2024 e per aver prestato la massima attenzione nei confronti della questione, a seguito della chiusura del laboratorio privato convenzionato presente sul territorio avvenuta lo scorso mese di dicembre.

L’apertura del centro prelievi va ad aggiungersi alle altre attività ambulatoriali già garantite dall’Asl per offrire servizi per la salute ai cittadini della nostra Comunità e di tutti i comuni limitrofi serviti dal nostro Presidio Sanitario Locale.

Infine, non per ultimi, si rivolge un plauso a tutti i cittadini e tutti coloro che hanno collaborato con le positive iniziative messe in campo finalizzate ad offrire un contributo concreto alla risoluzione della problematica, tralasciando invece chi ha voluto solo approfittare dell’ennesima occasione per ritagliarsi una improbabile visibilità e per fare unicamente speculazione su una questione così delicata per la Comunità”.