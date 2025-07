Aperte le iscrizioni ai servizi per l’infanzia del Consorzio dei Servizi Sociali A5: c’è tempo fino al 4 agosto

Sono partiti i servizi per l’infanzia del Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 per l’anno

educativo 2025/2026. Per iscriversi c’è tempo fino al prossimo 4 Agosto.

Possono presentare domanda di iscrizione i genitori, o chi ha la responsabilità genitoriale, di bambini di età compresa tra 0-36 mesi residenti nei 28 Comuni che rientrano nell’Ambito A5. Il servizio è aperto anche agli utenti non residenti nei Comuni dell’Ambito A5 i quali, ai fini dell’inserimento in graduatoria, saranno collocati nella lista di attesa dei non residenti in sub- ordine rispetto ai residenti.

Avranno la priorità nella graduatoria relativa ai non residenti, quei bambini i cui genitori

dimostrino di lavorare presso uno dei Comuni dell’Ambito A5. Sarà inoltre assicurata precedenza ai bambini che hanno già frequentato l’anno educativo precedente. Complessivamente sono NOVE le strutture attive su tutto il territorio

Per i bambini che rientrano nella fascia 0.36 mesi sono disponibili i micronidi:

– “Albero dei piccoli 2.0” (Atripalda, via Adamo),

– “Primi Passi” (Montemiletto, via Rossi),

– “Bibbidi Boo” Montoro (località Figlioli),

– “L’Isola che non c’è” (Montemarano, Piazza del Popolo)

– “Albero dei piccoli 2.0.” (Venticano, Piazza Verardi)

– “Albero dei piccoli 2.0” (San Michele di Serino, via Monsignor Vigorita)

– “Piccino Picciò” (Solofra, via Melito).

Per i bambini che rientrano nella fascia 18-36 mesi sono disponibili:

– “Albero dei Piccoli” (Manocalzati, via Francesco De Sanctis)

-“Albero dei Piccoli” (Volturara Irpina, via Roma).

Avviso e modulistica sono disponibili sul sito del Consorzio dei Servizi Sociali A5

www.servizisocialia5.it . Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici del consorzio A5 in via Belli ad Atripalda.