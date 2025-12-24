Aperitivi della Vigilia di Natale bagnati e neve in quota

Aperitivi della Vigilia di Natale bagnati ad Avellino e in provincia, dove la giornata è segnata dal maltempo che sta interessando gran parte dell’Irpinia. Pioggia intensa, vento e un brusco calo delle temperature in queste ore che precedono il Natale. Una breve ma intensa nevicata ha interessato il massiccio del Partenio. Sia all’Osservatorio Meteorologico di Montevergine sia all’Oasi di Pannarano è stato rilevato un deposito al suolo di circa un centimetro di neve.

In città non sono mancati i problemi. Ad Avellino, come spesso accade, disagi si sono registrati in via Dorso, dove il manto stradale fortemente deteriorato e le numerose buche hanno reso la circolazione difficoltosa sotto la pioggia. Momenti di paura si sono invece registrati in via Visconti, dove una tragedia è stata solo sfiorata: la caduta improvvisa di grossi rami ha travolto tre auto in sosta.