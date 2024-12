Anziano truffato con la tecnica del falso incidente: malviventi portano via 3500 euro

SOLOFRA- Una telefonata per avvertire che un familiare aveva causato un incidente e che per “salvarlo” dell’arresto sarebbe stato necessario versare una somma. La classica truffa agli anziani stavolta è andata in porto, visto che negli ultimi tempi la martellante campagna rivolta proprio alla terza età contro le truffe da parte dei Carabinieri ha dato qualche risultato. A farne le spese un ottantenne della cittadina conciaria. Il falso maresciallo che però ha colpito venerdì a Solofra e’ riuscito ad ingannare l’ anziano, che temendo l’ arresto del proprio familiare ha consegnato soldi e preziosi per circa tremila euro. Dopo la denuncia sono scattate le indagini, stavolta dei Carabinieri veri, per dare un volto al truffatore entrato in azione nella cittadina conciaria.