L’anziano scomparso a Monteforte ritrovato sano e salvo in un canalone dalla Guardia di Finanza

MONTEFORTE – La notizia che tutti aspettavano è arrivata. Il cardiologo Antonio Noviello, 87 anni, di cui si erano perse le tracce da un giorno, è stato ritrovato in un canalone dal SAGF della Guardia di Finanza. L’anziano, evidentemente disorientato dopo una notte passata in montagna, sarebbe in buone condizioni. I militari delle Fiamme Gialle ora lo riporteranno a Valle.

Il Piano di ricerca delle persone scomparse coordinato dalla Prefettura di Avellino ha visto mobilitati il Cnsas, i Vigili del Fuoco e i volontari delle Associazioni oltre a tantissimi cittadini