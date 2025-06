Anziano scomparso a Monteforte, notte di ricerche ma ancora nessuna traccia

MONTEFORTE IRPINO- Ancora senza esito le ricerche, andate avanti fino a notte fonda dell’ottantasettenne Antonio Noviello, di cui da alcune ore si sono perse le tracce. La sua vettura è stata rinvenuta in località Portelle, ma nonostante da ore sia scattata una massiccia ricerca da parte di volontari e forze dell’ordine non si hanno notizie. In campo anche i volontari della Misericordia del Partenio, che sulla loro bacheca hanno scritto: “Purtroppo il disperso non è stato ancora trovato, e questo pesa su chi – come noi – esce con un solo obiettivo: fare il massimo per riportare a casa qualcuno. Grazie a una macchina organizzativa impeccabile, coordinata dai Vigili del Fuoco di Avellino, che continua a gestire le operazioni con precisione e competenza. Ieri sera sul posto erano presenti tante realtà del volontariato: Soccorso Alpino, Croce Rossa, Falchi Antincendio con le unità cinofile. Protezione Civile della Regione e tante altre mani, teste e cuori uniti. Questo è il mondo del volontariato: donne e uomini diversi, uniti da un solo grande obiettivo: aiutare, sempre”. Monteforte è in ansia per la sorte dell’anziano.

