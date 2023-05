Anziano decide di farla finita dopo una vita di drammatici lutti

Una vita difficile, costellata di drammatici lutti, il figlio, la moglie. Eppure è andato avanti per molti anni, fino a ieri. Poi per l’87enne è scattato qualcosa, forse il rendersi conto di essere sempre meno autosufficiente, il non voler essere di peso a nessuno e così ha preso una corda ed ha deciso di farla finita. La tragedia in contrada Torana ad Ariano Irpino.

E’ stata la giovane coppia di vicini di casa a ritrovarlo cadavere. Tutte le mattine, infatti, la ragazza passava da lui per vedere come stava, ma questa volta ha capito subito che c’era qualcosa che non andava: cucina in disordine e poi il biglietto. Poche righe per annunciare il gesto. Così la giovane donna ha chiamato il marito che tra l’altro è un vigile urbano. Dopo una perlustrazione dell’abitazione, lo ha trovato in un deposito attiguo, purtroppo già morto. Inutili i soccorsi.

Sul posto gli agenti del Commissariano di Polizia di Ariano ed i sanitari del 118. Profonda commozione nel quartiere e nell’intera Ariano per la scomparsa dell’anziano e per il tragico epilogo di una storia davvero molto triste.