Antonio e Carmen, orgoglio di Lauro e Ariano: saranno tedofori della torcia olimpica

AVELLINO- Antonio e Carmen, Lauro e Ariano Irpino, due comunità orgogliose per i loro giovani cittadini tedofori che domani mattina lungo Corso Vittorio Emanuele porteranno la torcia olimpica nel passaggio irpino che chiuderà le tappe campane verso le Olimpiadi di Milano- Cortina, la lunga staffetta partita a novembre che si concluderà a febbraio nella città che ospita i giochi olimpici.

“È con immenso orgoglio che condividiamo la notizia di Antonio Grazioso, giovane talento della nostra comunità, scelto come tedoforo per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026”. Lo ha scritto il vicesindaco di Ariano e vicepresidente della Provincia Laura Cervinaro. La storia di Antonio era stata già raccontata qualche giorno fa da Rino Genovese per il TG di Raitre Campania. E l’esponente amministrativa ha anche aggiunto: “La sua storia di determinazione e coraggio continua a ispirarci tutti. Antonio ha dimostrato che con passione e impegno si possono superare tutte le barriere. Essere scelto tra i 10.000 tedofori è un simbolo di speranza e inclusione. Voglio anche congratularmi con tutti i tedofori della provincia di Avellino. Siete un esempio di forza e dedizione per tutti noi, e la vostra partecipazione rende la nostra comunità immensamente orgogliosa.

Come Vicepresidente della Provincia e Consigliera Comunale di Ariano Irpino, invito tutta la comunità a sostenere Antonio e i nostri rappresentanti in questo viaggio straordinario. Il loro esempio è un potente messaggio per i giovani: mai arrendersi! Uniti, celebriamo Antonio e tutti i tedofori avellinesi nel loro incredibile cammino verso le Olimpiadi. Forza ragazzi, siamo tutti con voi”. Orgoglio e’ anche quello espresso dal sindaco di Lauro Rossano Sergio Boglione e dalla sua amministrazione comunale per la concittadina Carmen Santaniello: “Il nostro paese si prepara a vivere un momento di gioia e di orgoglio. Dopo l’annuncio della sua selezione come tedoforo delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, Carmen Santaniello, giovane cittadina di Lauro, è ora pronta a portare la fiaccola olimpica in un passaggio dal valore particolarmente simbolico: sarà lei a percorrere il tratto finale della staffetta che, ad Avellino, chiuderà le tappe della Campania”. E ha continuato: “In quel tratto di strada, la nostra giovane concittadina porterà la fiaccola olimpica, segno universale di pace, unità e speranza, rappresentando non solo sé stessa ma la nostra comunità. A Carmen va l’abbraccio di tutta Lauro e l’augurio di vivere un’esperienza che resti indelebile, come ogni sogno realizzato con passione”.