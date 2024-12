Antonio Bruno eletto Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Avellino

AVELLINO- Antonio Bruno, amministratore di Agriplus e del Gruppo Bruno Srl, è stato eletto Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori per il quadriennio 2024-2028. L’elezione, avvenuta alla presenza dei componenti del Gruppo Giovani, segna un momento significativo per il territorio e per l’imprenditoria giovanile locale. Insieme al Presidente, sono stati eletti anche i membri del Consiglio Direttivo: Fabrizio Basso, Giancarlo Caiazzo, Fabio Confalone, Giuseppe De Maio, Daniele Guerriero, Nicole Iorillo, Marino Lo Chiatto, Jacopo Passariello, Maria Pennacchio e Roberto Taurasi. Nel suo primo discorso da Presidente, Antonio Bruno ha espresso profonda gratitudine per la fiducia accordatagli e ha sottolineato il prestigio del Gruppo e delle aziende rappresentate. Ha ringraziato il presidente uscente Scauzillo, il direttivo, il personale di Confindustria Avellino, la sua famiglia e le persone che lo hanno sostenuto. Bruno ha delineato una visione chiara per il suo mandato, basata su una leadership condivisa che valorizzi le idee di tutti i membri del Gruppo. Ha enfatizzato l’importanza del concetto di impresa come luogo in cui le persone possono realizzare cose eccezionali, sottolineando che l’impresa deve essere al centro della società, ma non come un’isola, bensì come un ponte verso istituzioni, scuole, professionisti e il territorio.

Citando figure di spicco come Luigi Einaudi, Bruno ha ribadito che le imprese sono il fulcro della cooperazione umana, della creatività e del progresso economico e sociale. Ha aggiunto: “Il nostro compito come Gruppo Giovani è infondere orgoglio e coraggio ai giovani imprenditori che, nonostante le difficoltà, continuano a rendere il nostro territorio ricco, dinamico e resiliente”. L’elezione si inserisce in una giornata speciale per Confindustria Avellino, che celebra gli 80 anni dalla sua fondazione.Con l’elezione di Antonio Bruno e del nuovo direttivo, il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Avellino si prepara a un nuovo capitolo, pronto ad affrontare le sfide del futuro con determinazione, innovazione e una visione di crescita condivisa.