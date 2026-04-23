Antonella Russo, mamma Lucia e la sorella Milena: e’ un angelo ed e’ luce

AVELLINO- “Un angelo, con i suoi capelli biondi e luce, perche’ il fatto che venga ricordata a distanza di tanti anni, testimonia che comunque portiamo avanti una battaglia ed un tema tanto delicato quanto complesso. Quindi, il fatto di ricordare Antonella ed altre donne e’ una luce, una speranza per un mondo migliore”. Sono le parole di Milena Russo, sorella di Antonella, uccisa nel 2007 a Solofra. Una memoria che dopo 19 anni resta viva. Insiema a mamma Lucia, Milena ha visitato oggi la mostra che Finetica e Centro Studi Livatino hanno organizzato nel Carcere Borbonico, ricordando 22 vittime di femminicidi. Il primo pannello è proprio quello che ripercorre la storia di Antonella Russo. Alla mamma e alla sorella, a conclusione di questa giornata di chiusura e’ stata consegnata anche una targa dal Procuratore della Repubblica di Napoli Nord Domenico Airoma.