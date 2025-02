“Antifascismo=mafia”, il Procuratore Airoma: sono degli imbecilli

AVELLINO – “Sono degli imbecilli, non avrei altri termini per definirli”. Il Procuratore della Repubblica di Avellino, Domenico Airoma, ha così commentato, in risposta alle domande della stampa, le immagini degli striscioni di alcuni studenti di Blocco Studentesco apparsi in diverse scuole cittadine. Le dichiarazioni del Procuratore sono giunte a margine dell’evento di Libera (Associazioni, nomi e numeri contro le mafie) che ha conferito al magistrato il premio “Pasquale Campanello” per il suo impegno contro le mafie. La vicenda, tra l’altro, è attualmente già al vaglio della Digos di Avellino.