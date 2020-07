Politica Anticipo saldi estivi, Bochicchio (M5S): “Bene l’approvazione della proposta di Ciarambino. Ora si fissi subito la data di inizio” 14 Luglio 2020

“Una vera e propria boccata d’ossigeno per commercianti e consumatori”, così la candidata al

Consiglio regionale della Campania per il MoVimento 5 Stelle, Carmen Bochicchio, che saluta con

soddisfazione l’approvazione all’unanimità della mozione, a firma di Valeria Ciarambino, con cui si chiede di

far iniziare subito i saldi estivi.

“Quella lanciata dalla nostra candidata presidente è una proposta di assoluto buon senso, figlia del lavoro

sinergico con le associazioni di categoria e le piccole imprese, che va nella direzione di contribuire alla

ripresa dei consumi e dell’economia nella nostra regione, colpita dalle conseguenze dell’emergenza

sanitaria da Covid-19. Non possiamo aspettare un solo un giorno in più perché gli esercenti, da un lato, e le

famiglie, dall’altro, hanno bisogno di scelte che favoriscano il cammino verso la normalizzazione post

lockdown. Ora la giunta regionale sia conseguente con l’impegno assunto dal Consiglio e fissi a stretto giro

una data per l’avvio della stagione dei saldi. Anche i negozianti di Avellino e provincia, duramente messi alla

prova in questi mesi, potranno trarne beneficio”, conclude Bochicchio.