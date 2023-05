Antenne come i funghi, costituito comitato “No antenna” ad Ariano

Antenne per la telefonia che spuntano come funghi. Ora anche ad Ariano in località Stillo. Il programma di “un’antenna ogni tre km”, evidentemente, prende forma.

E sul tricolle si costituisce il comitato “No Antenna” allo scopo di ottenere la rimozione del mega traliccio già installato molto vicino ad abitazioni, per allocare ripetitori di telefonia mobile.

“Il rischio che i cittadini intendono scongiurare – si legge in una nota – attiene sia al danno paesaggistico di una zona incontaminata del comune di Ariano Irpino che al grave pregiudizio per la salute pubblica. A tal riguardo sono in corso le necessarie indagini al fine di verificare il grado di inquinamento elettromagnetico che sarebbe generato dalle antenne”.

All’iniziativa partecipano oltre 70 cittadini e si stanno registrando ulteriori adesioni a riprova della preoccupazione da parte dell’opinione pubblica. I componnti del comitato la prossima settimana effettueranno un sopralluogo insieme all’avvocato Marica Grande, alla quale hanno affidato la difesa legale.