ANPI Forino-Contrada, nuovo incontro sulle ragioni del no al referendum giustizia

La sezione ANPI Forino–Contrada invita la cittadinanza a partecipare all’iniziativa in programma sabato, alle 17:30, presso Palazzo Caracciolo di Forino. L’incontro è promosso in collaborazione con la CGIL, con l’associazione “Insieme per Avellino e l’Irpinia”e con il patrocinio dei Comuni di Contrada e Forino.

L’obiettivo è illustrare nel modo più chiaro possibile le motivazioni che spingono la sezione a opporsi alla proposta referendaria di modifica della Costituzione, ritenuta orientata a rafforzare la rappresentanza politica a discapito degli strumenti di controllo, «a partire dalla magistratura».

Nel comunicato si richiama il principio fondamentale della democrazia parlamentare: il sistema dei pesi e contrappesi che garantisce l’autonomia dei tre poteri, esecutivo, legislativo e giudiziario. Intervenire su questo equilibrio, riducendo o limitando il ruolo della magistratura, viene considerato un rischio per la tenuta democratica.

La sezione ANPI ribadisce il proprio impegno a favorire un approccio documentato e consapevole all’appuntamento elettorale, grazie anche al contributo dei relatori: gli avvocati Marco Provera ed Ermanno Simeone e il magistrato Massimo Perrotti, ai quali va il ringraziamento per disponibilità e sensibilità. La cittadinanza è invitata a partecipare.