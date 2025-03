ANPI di Avellino, convegno per ricordare Modestino Guaschino

Mercoledì 12 marzo 2025, la neonata sezione cittadina dell’ANPI di Avellino organizza un importante convegno per ricordare la figura di Modestino Guaschino, carabiniere antifascista avellinese, a ottant’anni dalla sua morte. La sezione dell’ANPI di Avellino è infatti dedicata alla memoria di questo valoroso uomo, che ha dato la sua vita per la lotta contro il fascismo.

L’appuntamento è fissato per le ore 17.00 presso il Circolo della Stampa, in Corso Vittorio Emanuele II, n°6, ad Avellino. L’incontro, intitolato “Modistino Guaschino – carabiniere antifascista: 80° anniversario del martirio (1945 – 2025) per non dimenticare”, vedrà l’intervento di importanti relatori:

Giovanni Capobianco , Presidente del Comitato Provinciale ANPI Avellino

, Presidente del Comitato Provinciale ANPI Avellino Emiliana Mannese , Professoressa Associata all’Università di Salerno

, Professoressa Associata all’Università di Salerno Mariagrazia Lombardi, Professoressa Associata all’Università di Salerno

A moderare l’incontro sarà Antonello Di Somma, Presidente della sezione ANPI di Avellino.

Al termine del convegno, seguirà un concerto del Quintetto Classico, con performance di: