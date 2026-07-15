Anno scolastico 2026/2027, al via l’assegnazione di 2.000 cedole librarie per gli alunni delle Scuole Primarie

L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune, nelle sezioni “Avvisi” e “Servizi Scolastici”, l’avviso relativo all’assegnazione delle cedole librarie per l’anno scolastico 2026/2027.

Anche per il prossimo anno scolastico saranno garantite 2.000 cedole librarie, sotto forma di voucher virtuali, destinate agli alunni che frequenteranno le Scuole Primarie presenti sul territorio comunale, in attuazione della normativa che assicura la fornitura gratuita dei libri di testo.

I genitori che hanno presentato la domanda attraverso la piattaforma online del Comune entro i termini previsti dall’Avviso pubblico riceveranno una e-mail di conferma dell’attivazione del servizio. Una volta attivata la cedola, sarà possibile scegliere liberamente la libreria presso cui utilizzarla.

Per il ritiro dei libri sarà sufficiente comunicare alla libreria il codice fiscale dell’alunno. L’esercente, tramite il sistema informatico, prenderà in carico la cedola e provvederà alla consegna dei testi scolastici previsti per la classe e l’istituto indicati nella domanda. Si ricorda che, una volta utilizzata presso una libreria, la cedola non potrà essere impiegata presso altri esercenti, né parzialmente né integralmente.

L’Amministrazione garantisce inoltre l’assegnazione delle cedole librarie anche agli alunni residenti nel Comune di Avellino che, per motivate esigenze familiari, frequenteranno una scuola primaria situata in un altro Comune. In questi casi, la fornitura sarà assicurata a seguito di segnalazione da parte delle famiglie interessate e delle necessarie verifiche da parte degli uffici competenti.

Si invitano i genitori a verificare con attenzione la correttezza dei dati inseriti nella domanda, in particolare quelli relativi alla scuola e alla classe che l’alunno frequenterà nell’anno scolastico 2026/2027. Eventuali informazioni non corrette potrebbero infatti determinare un’errata fornitura dei libri di testo.

Coloro che non hanno ancora presentato la domanda sono invitati a contattare gli sportelli del Servizio Scuola del Comune, aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15:30 alle 17:00 (festivi esclusi).

Per informazioni è possibile contattare gli uffici ai numeri 0825-200531 e 0825-200510 oppure scrivere all’indirizzo e-mail: infoscuola@comune.avellino.it.