Anno nuovo, vecchio Avellino. Con la Gelbison è solo 1 a 1 al “Guariglia”

L’Avellino non va oltre l’1 a 1 al Guraiglia di Agropoli contro la Gelbison nella prima gara del 2023. Un risultato e una prestazione molto deludente per gli uomini di Rastelli che sono stati poco incisivi in avanti creando poche occasioni per risolvere la gara. E’ Ramzi Aya ad evitare la sconfitta ai biancoverdi dopo il goal del momentaneo vantaggio Gelbison.

Sugli spalti tanti i tifosi biancoverdi giunti ad Agropoli e che sono rimasti delusi dalla prestazione dell’Avellino. Il Gelbison è passato in vantaggio a causa di un un rimpallo sfortunato per la difesa di Rastelli, con la palla che arriva in area di rigore con De Sena, a tu per tu con Pane, lo spiazza con freddezza. L’Avellino è costretto a rincorrere ma passano appena 120 secondi prima che Aya, arrivando di testa sulla sponda di Trotta, che aveva prolungato la punizione di Matera. Passano solo tre minuti e l’Avellino pareggia con un perfetto colpo di testa di Aya che fa gioire i tifosi biancoverdi.

Il risultato rimarrà quello fino alla fine con l’Avellino incapace di trovare soluzioni nel secondo tempo per passare in vantaggio. Ora per i lupi l’appuntamento è per domenica prossima alle ore 17,30 per la gara casalinga contro il Monopoli.