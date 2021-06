Provincia Anna Poerio espone al Castello di Bisaccia: venerdì il vernissage 29 Giugno 2021

Venerdì 2 luglio, alle ore 17.00, negli spazi espositivi del Castello Ducale Pignatelli di Bisaccia, inaugurazione della mostra d’arte contemporanea di Anna Poerio dal titolo “Vibrazioni cosmiche”, organizzata dalla direzione scientifica del Museo Archeologico.

Tra le artisti più note nel panorama della pittura italiana contemporanea, Anna Poerio ha esposto le sue opere da Napoli a Milano, da Londra a New York e Miami, da Venezia a Copenaghen, ricevendo anche il premio di Artist of the year 2004. La sua pittura fonda l’ispirazione su una figurazione estremamente intimista, ricca di veri valori e profonda analisi in cui coesistono significativi aspetti sia di contenuto che di forma; è un’arte meditata, rasserenante, che ci travolge appieno perché è vivamente sentita, infatti ogni particolare nei suoi dipinti accoglie stati d’animo infiniti. La pittura di Anna Poerio ha uno stile riconoscibile. Resta fedele a sé stessa nella riproduzione di corpi di acrobati, spesso un uomo una donna a raffigurare gli opposti che si cercano e che si respingono, pur restando indissolubilmente uniti. Essi tendono senza tregua alla comunione con il cosmo, immersi in paesaggi metafisici. Vittorio Sgarbi scrive della sua arte: “… fresca e priva di sofisticazioni è l’idea del bello che sottende le opere della Poerio, dove spesso viene concretizzata in eleganti rappresentazioni coreografiche, quando non di ginnastica acrobatica. Come a volerci ricordare che il corpo umano, colto in movimenti armonici che ne esprimono il livello di ideale equilibrio con la natura, specie se femminile, rimane pur sempre la poesia per eccellenza, ieri come oggi, oggi come domani”.

“Siamo onorati – spiega Giuseppe Ciani, assessore delegato del comune di Bisaccia – di ospitare una delle più rappresentative esponenti dell’arte contemporanea italiana, e orgogliosi della presenza nella nostra comunità di Anna Poerio, pittrice e scrittrice di successo, oltre che discendente dei patrioti Alessandro e Carlo Poerio: un evento questo che riaccende la macchina dell’organizzazione di mostre e incontri culturali nel nostro complesso castellare”.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 2 al 31 luglio 2021 – con ingresso gratuito – tutti i giorni (escluso il lunedì) dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00 (info 0827 89169).