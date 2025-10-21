Anna Iannuzzi nuovo presidente giovanile Ndc per la città di Avellino

La dott.ssa Anna Iannuzzi, 26 anni, laureata in giurisprudenza e praticante avvocato, è la nuova presidente giovanile NdC per la città di Avellino.

Un incarico che sottolinea la direzione chiara verso cui si muove Ndc: valorizzare il ruolo delle donne come protagoniste del cambiamento e garanti di una democrazia più efficace e rappresentativa.

“È una grande responsabilità” – ha dichiarato Anna Iannuzzi subito dopo l’annuncio della nomina – “La presenza delle donne nei luoghi decisionali non è solo una questione di equità, ma una condizione necessaria per costruire una democrazia realmente partecipata e vicina ai bisogni di tutti i cittadini. Con il mio impegno, contribuirò a costruire un modello politico in cui la partecipazione femminile non sia più l’eccezione, ma la regola”.

La nomina è stata conferita dal segretario cittadino Avv. Antonio Della Porta, in piena sintonia con il Segretario Nazionale di Ndc On. Clemente Mastella, a conferma di una linea politica condivisa e coerente nel rafforzare la presenza e il protagonismo femminile anche a livello locale. La sua nomina rappresenta un passo importante per la città nel sostenere il protagonismo femminile nella vita pubblica.

Nel suo nuovo ruolo, Anna Iannuzzi si propone di dare impulso a iniziative locali mirate a favorire l’empowerment femminile, promuovere il dialogo tra istituzioni e cittadinanza e creare spazi di confronto dove le donne possano esprimersi, proporre, decidere.

Con questa nomina, continua Della Porta, Ndc ribadisce il proprio impegno verso una leadership politica aperta, equa e rappresentativa, nella convinzione che solo attraverso una vera partecipazione paritaria si possa costruire un futuro più giusto e coeso.

Il lavoro della dott.ssa Iannuzzi si preannuncia come una sfida importante, ma anche una grande opportunità e un punto di riferimento per tutte le donne che desiderano contribuire attivamente alla vita pubblica, rompendo barriere e stereotipi che ancora oggi limitano l’accesso alla sfera politica.