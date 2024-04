Anna Frank con maglia Benevento, indagini su foto allo stadio

Una foto di Anna Frank con la maglia giallorossa del Benevento sugli spalti durante il derby campano di serie C, Avellino-Benevento, conclusosi con la vittoria dei padroni di casa: l’episodio ha suscitato sdegno e sono in corso indagini della Polizia, ma non è escluso che possa trattarsi di una fake news, di un fotomontaggio e che la foto non sia mai stata stampata. In ogni caso però l’immagine sta circolando sul web.

Diversi tifosi hanno segnalato la vicenda al deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli: “Salve Borrelli, le segnalo lo schifo che si è visto nella curva irpina durante il derby Avellino-Benevento qualcuno si è divertito ad esporre ed attaccare diversi adesivi razzisti antisemiti con il volto e nome di Anna Frank per offendere la tifoseria rivale opposta del Benevento. Questo non è calcio ma razzismo”

Nella foto inviata a Borrelli si vede una mano che regge l’immagine di Anna Frank con la maglia del Benevento, la scritta “sannita giudeo” e, sullo sfondo, i tifosi di spalle sugli spalti.

“Anche se si trattasse di un fotomontaggio – dichiara Borrelli – sarebbe indegno. Ogni giorno assistiamo ad atti che fino a pochi anni fa sarebbero stati impensabili. Una deriva che preoccupa non poco”.