Al Cinema Nuovo di Lioni torna il 2D & 3D Animation Film Festival

Il 2D & 3D Animation Film Festival, festival internazionale dedicato ai cortometraggi d’animazione, torna per la sua quinta edizione. Fondato dal regista Giuseppe Rossi e organizzato dal Rotary e dal Rotaract Club Sant’Angelo dei Lombardi Hirpinia Goleto, insieme al Comune di Lioni, si terrà venerdì 28 marzo alle ore 20:00 presso il Multisala Cinema Nuovo di Lioni (AV), con ingresso gratuito.

Negli anni, il festival ha ospitato centinaia di cortometraggi provenienti da 79 nazioni, tra cui opere realizzate dalle più prestigiose scuole d’animazione del mondo, come Gobelins, CalArts, Esma, Ringling College e istituti italiani come BigRock, IED, Accademia delle Belle Arti di Napoli e il Centro Sperimentale di Cinematografia. Tra i lavori presentati, anche corti proiettati al Festival di Cannes e alla Mostra del Cinema di Venezia, oltre a ben cinque corti nominati agli Oscar, tra cui i celebri Oktapodi e Garden Party. Le prime edizioni si sono svolte presso l’Abbazia del Goleto, a Guardia Lombardi e all’anfiteatro di Lioni.

Quest’anno, la selezione ufficiale conta 53 cortometraggi, ma solo i finalisti saranno proiettati durante l’evento.

Le categorie di concorso includono:

2D & 3D Animation (animazione ibrida)

2D Animation (animazione tradizionale)

3D Animation (animazione al computer)

Per animazione 2D & 3D si intende l’animazione ibrida che mescola lo stile dell’animazione tradizionale a matita con l’animazione a computer in cui personaggi e sfondi creati al computer cercano di essere quanto più possibile simili a quelli creati con il disegno a mano, oppure viceversa, in cui disegni a mano cercano di sembrare più realistici e tridimensionali

possibili, con luci e ombre, integrati con sfondi ed elementi al computer. Alcuni esempi di animazione 2D & 3D sono film come Il Robot Selvaggio, Snoopy & Friends, Madagascar, Hotel Transylvania, Spiderman: Un nuovo universo, Troppo Cattivi, Klaus. Esempi di film invece realizzati con animazione 2D tradizionale a matita sono Il Re Leone, La Sirenetta, Aladdin, Il Principe d’Egitto, mentre film realizzati interamente con l’animazione 3D al computer sono Toy Story, Shrek, Frozen, Alla Ricerca di Nemo.

Oltre alle proiezioni, la serata offrirà approfondimenti sulle tecniche di animazione e un focus su tematiche sociali e ambientali, con cortometraggi dedicati a temi come inquinamento, deforestazione, adozione, disposofobia e SLA. Saranno presenti in sala alcuni dei registi dei corti.

A fine evento verranno premiati i migliori corti nelle diverse categorie, con riconoscimenti vari tra cui miglior regia e sceneggiatura. Inoltre, il pubblico potrà votare il proprio film preferito per assegnare il Premio del Pubblico (Audience Award). Un’occasione imperdibile per gli appassionati di animazione e per scoprire il talento emergente del cinema d’animazione internazionale.