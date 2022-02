Animali e ambiente tutelati dalla Costituzione, la soddisfazione degli attivisti irpini

“Desidero esprimere piena soddisfazione da attivista animalista e da cittadina per il “si” definitivo arrivato dalla Camera alle modifiche 9 e 41 della Costituzione a tutela degli animali e dell’ambiente. Oggi è una giornata storica e bella per il nostro Paese e per la nostra Costituzione”.

Lo afferma Sara Spiniello, presidente dell’associazione animalista “In ricordo di Lacuna” e referente provinciale di Avellino di CA.DA.PA. ex Comitato Si aboliamo la caccia.

“Mi auguro possa essere il primo gradino per poter anche approvare il ddl 1078 “Proteggi Animali” e far diventare gli animali esseri senzienti a tutti gli effetti – prosegue -. Sarebbe un sogno. Desidero ringraziare il senatore Gianluca Perilli, la Senatrice Alessandra Maiorino, la deputata Doriana Sarli e quanti hanno lavorato a raggiungere questo straordinario risultato. Insieme al mio vice, l’architetto Bartolo Ragucci, nel 2019 siamo stati a Roma ospiti del Senatore Perilli e in quella gradita occasione discutemmo anche di Costituzione, ambiente e animali e oggi questi 498 voti favorevoli sono davvero molto importanti per il futuro e per le nuove generazioni. Stiamo costruendo un futuro diverso, più importante per tutti”.