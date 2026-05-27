Andretta, esplosione presso istituto bancario: intervengono i Vigili del Fuoco

Nella mattinata di oggi, 27 maggio, intorno alle ore 06:00, una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Bisaccia è intervenuta nel comune di Andretta, in via Vittorio Veneto, a seguito di una segnalazione per un’esplosione avvenuta presso un istituto bancario.

L’intervento disposto su richiesta dei Carabinieri, per effettuare una verifica di stabilità e la conseguente messa in sicurezza dell’area interessata dall’evento.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto ad eseguire tutti gli accertamenti necessari per garantire la sicurezza della zona e prevenire ulteriori situazioni di pericolo.

Sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.