Andrea, laurea in economia ma insegue il sogno di cantare: arriva la “prima” al Regio di Parma

VALLO LAURO- Con una Laurea triennale in Economia e Management conseguita alla Luiss ed una Magistrale che qualche mese dopo avrebbe conseguito nello stesso Ateneo in “Finanza Aziendale”, nel suo futuro c’era un lavoro dietro ad una scrivania di qualche Banca di affari. Ma nel destino di Andrea c’era qualcosa di diverso. Niente giacca e cravatta ma uno smoking o gli abiti di scena, perche’ ai numeri ha preferito le note e la sua voce, realizzando un sogno: cantare. Qualche giorno fa, il debutto a Parma, al Teatro Regio per interpretare ben due ruoli. Quella di Andrea Ariano e’ una storia che insegna la bellezza e la magia di inseguire un sogno, una passione ed un’ arte che e’ diventata ormai impegno quotidiano. Questa e’ una storia in cui ci sono dei momenti cruciali che porteranno Andrea a relizzare il suo sogno. Intanto lui, Andrea Ariano, 27 anni, originario di Marzano di Nola, oggi e’ un baritono solista e ha gia’ girato vari Teatri d’ Italia, dove e’ arrivato grazie ad un percorso nato nel 2020. Quando il destino e’ segnato ed un obiettivo deve essere raggiunto anche le avversita’ come una pandemia possono trasformarsi in una opportunita’. Perche’ proprio a causa del Covid Andrea deve rinviare quel viaggio studi con l’ Erasmus e tornare a casa. Lui aveva gia’ avviato un percorso per far diventare qualcosa di piu’ serio. Cosi’ durante il Covid studia canto con il maestro Filippo Morace. C’e’ il traguardo della Laurea da completare. Andrea corre veloce, confessera’ dopo, anche perche’ completati gli studi si sarebbe potuto dedicare al canto, alla sua passione. Arriva il suo debutto. Ed e’ proprio ad Avellino. Nel gennaio 2023 ha vince un bando da esterno del Conservatorio e debutta sul palco con le “Nozze di Figaro” di Mozart al Gesualdo. Ha superato la sua prima audizione. Non sara’ l’ultima. Ci sono altre due date importanti per Andrea. L’audizione e l’ingresso nell’ Accademia di Perfezionamento e Repertorio Rossiniano del Teatro Comunale di Bologna e nel marzo 2024 l’incontro all’ Accademia di Spoleto, in occasione di un concerto con il Maestro Enrico Melozzi, che dopo avere assistito alla performance ha chiamato il giovane cantante per questa sua produzione al Regio di Parma, l’ opera “Il Piccolo Principe” con la musica del maestro Melozzi e i testi di Stefano De Luca. Andrea ha vestito i “panni” e la voce soprattutto del geografo e dell’ ubriacone. Un palco importante ed una “prima”, quella del i21 novembre scorso, che era resa ancora piu’ significativa dalla platea, tutti bambini. Andrea e’ un ventisettenne che ha ancora tanto da fare ed imparare, ma quello a cui sicuramente non rinuncera’ e’ la bellezza del suo sogno: fare Opera…Al suo debutto al “Regio” ha scritto: Oggi ho debuttato in uno dei teatri più belli e importanti d’Italia! Mi fa uno strano effetto addirittura scriverla una frase del genere… a volte la vita sa farti davvero dei regali incredibili.