Ancora uno sportello postamat assaltato: raid nella notte a Trevico

TREVICO- Un boato e la fuga dei malviventi. Il copione è sempre lo stesso, come è già avvenuto almeno in altre otto occasioni nei comuni della fascia altirpina e arianese dall’inizio dell’anno. Il raid è avvenuto poco prima delle cinque, quando l’esplosione ha interessato il postamat di Piazza Garibaldi. Ancora in corso di quantificazione il bottino. Sul posto gli artificieri e i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino.