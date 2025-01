Bomba carta ad Atripalda, Carabinieri al lavoro sulle telecamere

Questa notte, intorno alle 1:30, una bomba carta è stata fatta esplodere davanti all’ingresso del negozio “Fior di Bontà” situato in via Fiume, ad Atripalda. Si tratta del terzo episodio simile in pochi anni. La deflagrazione ha causato danni alla serranda del locale e ad alcuni veicoli parcheggiati nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Avellino che hanno avviato le indagini. Inchiesta della Procura di Avellino, sarà sentito il titolare dell’attività commerciale finita nel mirino per la terza volta in pochi anni.