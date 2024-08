Ancora maltempo in Irpinia: grandine a Cesinali, pioggia torrenziale a Bisaccia

Terzo giorno di pioggia e terzo giorno di disagi in Irpinia. Da registrare una vera e propria pioggia torrenziale in Valle Ufita con allagamenti a Bisaccia. Grandine invece nelle zone di Cesinali e Santo Stefano del Sole. Allagamenti anche nel serinese, in particolare a Santa Lucia di Serino e San Michele di Serino. Situazione simile ad Aiello del Sabato, il sindaco Sebastiano Gaeta fa sapere che “sono state riscontrate criticità con foglie e terra in alcuni tratti di strada. Siamo già intervenuti con primo bobcat lungo le zone interessate e un secondo mezzo è ancora in attività”.

Dall’Osservatore meteolorogico segnalano un violentissimo rovescio di pioggia temporalesco. Il rain-rate ha toccato un picco di 260 mm/h. Disagi anche sul raccordo autostradale Avellino-Salerno. Intorno alle 16:30 l’acqua ha letteralmente invaso la carreggiata in direzione Salerno, mandando in tilt la circolazione nei pressi dello svincolo di Avellino. Una situazione pericolosa per la viabilità che fortunatamente è tornata presto alla normalità. Resta alto il monitoraggio della Protezione Civile della Regione Campania soprattutto nelle zone del Mandamento, dove si sta cercando con non poche difficoltà di tornare alla normalità dopo l’alluvione lampo.