Cronaca Ancora lacrime Covid in Irpinia: deceduti due 85enni al “Frangipane” 13 Gennaio 2021

Ancora lacrime Covid in Irpinia, dopo la notizia del 61enne di Sperone spirato al Covid Hospital del “Moscati”, l’Asl di Avellino ha comunicato anche il decesso di due 85enni deceduti al “Frangipane” di Ariano Irpino.

Si tratta di due anziani rispettivamente originari di Flumeri e Ariano: il primo ricoverato nell’Area Covid, l’altra in Terapia Intensiva.

Presso il nosocomio ufitano risultano attualmente ricoverati 2 pazienti (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; 3 (su 12 posti letto) in Medicina Covid e 12 pazienti in Area Covid, di cui 8 (su 16 posti letto) in Medicina e 4 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.