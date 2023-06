Ancora furti a Grottaminarda: nel mirino questa volta un bar

Grottaminarda resta una piazza “attraente” in termini di reati predatori. Nel mirino dei ladri, questa volta, un bar nel centro, in via Papa Giovanni XXIII.

Bottino di circa 5 mila euro. I ladri hanno agito di notte, dopo la chiusura. Si sono introdotti forzando una finestra sul retro ed hanno preso gratta e vinci, contanti dalla cassa e dal cambiamonete per le slot machine. I titolari si sono accorti del furto il mattino successivo ed hanno chiamato le forze dell’ordine. Nessuno ha visto o sentito nulla nonostante la zona sia densamente abitata. Tra l’altro a poca distanza c’è anche la stazione dei Carabinieri di Grottaminarda.

Dunque ancora una volta i malviventi mostrano di spezzare il rischio anche se, sicuramente, si tratta di episodi di matrice diversa rispetto ai furti nelle abitazioni ma soprattutto rispetto alla violenta rapina a mano armata dell’8 giugno.

Tra l’altro, proprio in seguito alla rapina e su disposizione del Prefetto, rafforzati i controlli da parte delle forze dell’ordine in questi giorni: tanti i posti di blocco e le auto, specie dei carabinieri, che girano costantemente tra le contrade ed il centro.