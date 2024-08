Ancora abbattimenti in città: dopo i platani tocca ai pini di Viale Italia

Proseguono gli abbattimenti di alberi in città. Da questa mattina sono iniziate a via De Gasperi e a via Imbimbo le operazioni di taglio di tre platani di cui due affetti da cancro colorato e l’altro secco. Una volta ultimate quest’ultime toccherà ai pini domestici di Viale Italia. L’ordinanza della Polizia Municipale a firma del Vice Comandante Ten. Col. Domenico Sullo avvisa che nei giorni 29 e 30 agosto sarà in vigore il doppio senso di circolazione in Viale Italia dal civico 385 al 410 e dal giorno 2 al 5 settembre scatterà il divieto di circolazione via Ammaturo per l’abbattimento degli alberi. L’istanza è stata pervenuta dalla Provincia di Avellino – Settore 3 Edilizia Scolastica e Patrimonio – Demanio – Viabilità. Gli alberi in questione sono quelli situati all’interno delle mura della facoltà di Scienze Enologiche, di cui Palazzo Caracciolo è proprietaria. La maggior parte dei pini pericolanti e quindi da abbattere sono quelli che affacciano sul lato che fa angolo con via Perrottelli.