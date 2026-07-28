ANCI Giovani Campania, la Vicesindaca di Avellino Anna D’Aliasi nominata Vicepresidente Vicaria

L’Irpinia rafforza la propria rappresentanza nei luoghi in cui si costruiscono le politiche per gli enti locali. Con la nomina di Anna D’Aliasi, vicesindaca del Comune di Avellino, a Vicepresidente Vicaria di ANCI Giovani Campania, e l’ingresso di Antonio Delle Grazie, vicesindaco di San Michele di Serino, nel Comitato di Indirizzo e Pianificazione, la provincia di Avellino assume un ruolo centrale nella nuova governance dell’associazione.

Gli incarichi sono stati ufficializzati nel corso dell’insediamento dei nuovi organismi dirigenti, svoltosi ieri al Circolo Tennis di Napoli.

Si tratta di un riconoscimento importante per un territorio che, troppo spesso, ha dovuto fare i conti con marginalità istituzionale e carenza di investimenti. Oggi l’Irpinia porta ai tavoli decisionali una rappresentanza qualificata, determinata a promuovere politiche capaci di rafforzare il ruolo dei Comuni, valorizzare le aree interne e costruire una pubblica amministrazione sempre più efficiente, innovativa e vicina ai cittadini.

«Ringrazio per la fiducia accordatami con la nomina a Vicepresidente Vicaria di ANCI Giovani Campania», dichiara Anna D’Aliasi.

«Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità, consapevole delle sfide che attendono i nostri territori e dell’importanza di dare voce ai Comuni, soprattutto a quelli delle aree interne, che rappresentano una risorsa strategica per il futuro della Campania.

Lavorerò con spirito di collaborazione al fianco del Presidente Francesco Cacciapuoti e di tutti gli amministratori locali, convinta che il confronto istituzionale e la condivisione delle buone pratiche siano strumenti indispensabili per migliorare la qualità dell’azione amministrativa.

La politica deve tornare a partire dai territori, dall’ascolto delle comunità e dalla capacità di trasformare i bisogni dei cittadini in risposte concrete. Sono certa che ANCI Giovani potrà essere uno spazio di partecipazione, innovazione e proposta, in cui le nuove generazioni di amministratori possano contribuire a costruire una Campania più moderna, inclusiva e capace di non lasciare indietro nessuno.

Questo incarico rappresenta un punto di partenza e un impegno che assumo con determinazione, mettendo al centro competenza, trasparenza e servizio alle istituzioni. Buon lavoro a tutta la squadra di ANCI Giovani Campania, con la certezza che insieme sapremo affrontare le sfide future con spirito di servizio e visione condivisa.»