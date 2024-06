Anche “Lancillotto” sul palco di via Verdi all’ultima di Boccieri

AVELLINO- Merita sicuramente una menzione la candidata di Avellino Progetto Futuro Lidia Casali, classe 42 nata nella Torino sotto i bombardamenti, trasferita con tutta la famiglia ad Avellino nel 1971 ed erborista ad Avellino dal 1978, impegnata politicamente nel mondo ambientalista. La prima candidatura alle Europee risale al 1986, poi le Comunali ad Avellino nel 1990 e la candidatura al Senato nel 1994 dove aveva ottenuto circa 3000 voti. Sul palco del comizio di chiusura di Vittorio Boccieri, la candidata ha voluto portare con sé il suo Lancillotto, il supporter a quattro zampe che è anche sul santino elettorale della candidata. Nel suo intervento ha ricordato una strofa di una canzone di Carmine Gerardo Gargiulo, il sacrificio del sindaco Angelo Vassallo e soprattutto come per anni ad Avellino non ci sia ancora un canile.