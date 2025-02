Anche in Irpinia spopola il FantaSanremo: un fenomeno che unisce musica e divertimento

Anche in Irpinia, come nel resto d’Italia, il FantaSanremo è diventato un vero e proprio fenomeno sociale, coinvolgendo migliaia di appassionati di musica e di Sanremo in una sfida che unisce la passione per il festival con il divertimento.

Il FantaSanremo, il gioco che permette agli utenti di creare una propria “squadra” di artisti e competere sulla base dei loro risultati durante il Festival di Sanremo, ha conquistato anche il pubblico irpino, diventando un appuntamento immancabile per tanti. In ogni angolo della provincia, gruppi di amici, colleghi di lavoro e famiglie si sono lanciati nell’affascinante sfida, cercando di indovinare le performance degli artisti in gara e accumulare punti in base a vari parametri: dalla posizione in classifica alla presenza di determinati elementi nelle esibizioni, fino alle dichiarazioni durante le interviste.

“Ci divertiamo tantissimo, è un modo per stare insieme e vivere in maniera più coinvolgente la settimana di Sanremo”, racconta una partecipante. Il successo del FantaSanremo in Irpinia è evidente anche dai numerosi gruppi di gioco che si sono creati sui social network, dove le discussioni sulle scelte degli artisti e sulle previsioni per la serata si sprecano. Tra pronostici, meme e classifiche in tempo reale, il FantaSanremo ha preso piede soprattutto tra i giovani, ma anche tra i più adulti, che non vogliono perdersi il brivido della sfida.