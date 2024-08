Anche Cervinara in ansia per i dispersi di San Felice a Cancello

L’alluvione che ha colpito San Felice a Cancello ha lasciato dietro di sé una scia di distruzione e angoscia. Tra le persone disperse, due sono originarie di Cervinara: Agnese Milanese, 82 anni, e suo figlio Giuseppe Guadagnino. I due risultano dispersi da ieri pomeriggio, quando una violenta colata di fango, causata dalle forti piogge, ha investito la frazione Talanico.

Secondo quanto riportato da Il Caudino, i soccorritori stanno cercando senza sosta Agnese e Giuseppe, con la speranza di trovarli vivi che si affievolisce col passare delle ore. Durante le operazioni di ricerca, nella tarda serata di ieri, è stato rinvenuto l’Apecar su cui madre e figlio si trovavano al momento dell’alluvione. Il veicolo era sepolto sotto una massa di fango e detriti, aumentando il timore per le sorti dei due dispersi.

In aiuto alle ricerche è accorso anche Domenico Milanese, per tutti Minicuccio, fratello di Agnese e originario di Cervinara.

Non è la prima volta che San Felice a Cancello viene colpita da eventi simili. Nei giorni scorsi, diversi cittadini avevano manifestato preoccupazione per le possibili conseguenze delle forti piogge previste. Più volte era stato denunciato che le vasche di contenimento, realizzate a monte della frazione Cave, non erano sufficienti a trattenere le colate di fango.

Le operazioni di ricerca continuano, ma il tempo gioca contro la possibilità di un lieto fine. L’intera comunità di Cervinara e di San Felice a Cancello resta col fiato sospeso, sperando in un miracolo.