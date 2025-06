Anas: manutenzione nella Galleria Monte Pergola tra Serino e Solofra

L’attività di manutenzione nella Galleria Monte Pergola del Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”, tra Serino e Solofra, rende necessaria la chiusura al transito del tunnel tra le ore 22.00 di lunedì 16 e le ore 6.00 di martedì 17 giugno.

Nel dettaglio, nella fascia oraria notturna indicata sarà interdetta al transito, per entrambe le direzioni, la tratta di Raccordo compresa tra Serino (km 23,450) e Solofra (km 19,500).

La circolazione utilizzerà i percorsi alternativi indicati in loco, già adottati in occasione di analoghe chiusure.