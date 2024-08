Anas: lungo il raccordo autostradale 2 “di Avellino” è stato riaperto lo svincolo di Montoro Sud

Lungo il Raccordo Autostradale 2 “di Avellino” – in anticipo rispetto all’iniziale ultimazione dell’attività, fissata per il 9 agosto – è stato riaperto al transito alle ore 12.00 circa di oggi, venerdì 2 agosto, lo svincolo di Montoro Sud, con eliminazione dello scambio di carreggiata attivato in precedenza sulla carreggiata Salerno.

La rimozione della precedente cantierizzazione tra il km 13,000 ed il km 14,000 – necessaria per eseguire attività di manutenzione sul sistema di raccolta delle acque di piattaforma, nell’ambito dei lavori di realizzazione delle nuove barriere NDBA – contribuirà ad agevolare la circolazione del periodo.