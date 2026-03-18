Lungo la strada statale 691 “Fondo Valle Sele”, per attività sugli impianti tecnologici della galleria ‘Le Croci’, situata nel territorio comunale di Teora, a partire da domani – sabato 7 marzo – si rendono necessarie alcune limitazioni per la circolazione.
Nel dettaglio, fino a martedì 17 marzo, sarà chiusa al transito in orario diurno, esclusivamente in direzione di Lioni, la tratta in corrispondenza del km 28,500.
La chiusura per lavori nel tunnel, in orario notturno, si estenderà poi all’intera tratta, anche in direzione di Contursi.
Durante l’interdizione al transito, la circolazione verrà deviata su viabilità alternativa, con indicazioni in loco.
ANAS, lungo la “Fondo Valle Sele” nuove attività sugli impianti della Galleria “Le Croci” a Teora
Lungo la strada statale 691 “Fondo Valle Sele”, per attività sugli impianti tecnologici della galleria ‘Le Croci’, situata nel territorio comunale di Teora, a partire da domani – sabato 7 marzo – si rendono necessarie alcune limitazioni per la circolazione.