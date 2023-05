Una tornata elettorale molto sentita a Torre Le Nocelle dove il 72,26 per cento degli elettori si è recato alle urne (917 votanti su 1269 elettori) per riconfermare il sindaco uscente Antonio Cardillo che quindi si prepara al terzo mandato.

Ada Porcile si è difesa bene, la sua lista, “CambiAmo Torre Bene Comune” ha conquistato 3 seggi, ma non c’è stata storia: 360 voti pari al 40,31 per cento contro i 533 pari al 59,69 per cento della lista di Cardillo, “Torre nel cuore”.

Dunque il primo cittadino con la sua squadra prosegue il mandato amministrativo nel segno della continuità per portare avanti progetti già avviati ed intraprenderne di nuovi.

Ai festeggiamenti per la vittoria ha partecipato anche l’On. Maurizio Petracca poichè, seppur la competizione fosse tra liste civiche, Tony Cardillo è un esponente del Partito Democratico irpino.

Lista “Torre nel cuore” – Candidato sindaco Tony Cardillo 533

Capobianco Leo 135

De Minico Marco 16

Capone Barbara 28

Genito Alessandro 56

Iarrobino Ettore 68

Ricciardiello Luigi 22

Puzo Giuseppina 31

De Angelis Diego 50

Todesca Armando Marco 90

De Luca Mario 9

Lista “CambiAmo Torre Bene Comune” – Candidato sindaco Ada Porcile 360

Di Iorio Roberto 49

De Angelis Ciriaco 63

Porciello Lionello 25

Vozzella Annibale 41

De Angelis Antonio 14

De Pasquale Fabio 24

Colarusso Sharon 10

Puzo Mario 88

Mottola Antonietta 88