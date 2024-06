Brinda con la sua squadra e con i suoi sostenitori il riconfermato Sindaco di Savignano Irpino Fabio Della Marra Scarpone.

496 voti pari al 68,13 per cento per la sua lista “Noi per Savignano” contro i 232 di Felice Mauro Russo che con la lista ” Siamo Savignano no fanghi” raggiunge solo il 31,87 per cento.