Amministrative, a Santa Paolina sarà sfida tra giovani candidati a sindaco

Amministrative, a Santa Paolina sarà sfida tra due giovani candidati a sindaco. A contendere la fascia tricolore all’uscente Rino Ricciardelli (40 anni), sarà l’infermiere e consigliere comunale in quota Pd Giovanni Egidio, anche lui under 40.

Così lo sfidante in un post pubblicato sulla propria pagina Facebook: