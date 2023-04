Amministrative Rocca San Felice: cinque liste ma la sfida e a due

Ben cinque liste a Rocca San Felice ma solo due sono reale espressione della politica locale. Le altre sono compagini farlocche messe insieme, come già visto per altri piccoli comuni dove non è necessaria la sottoscrizione, solo per sfruttare permessi lavorativi. E dunque la vera competizione elettorale è tra il sindaco uscente, Guido Cipriano e Giuseppe Simolo. Resta il fatto che tutte queste liste e tutti questi candidati destabilizzano l’ambiente e creano confusione nell’elettorato.

Lista “INSIEME PER ROCCA”.

Candidato a sindaco Guido Cipriano

Daniele Cipriano, Gerardo Cozza, Giuseppe Damiano, Rosa Lambiase, Gerardo Lepore, Pasquale Macchia, Giuseppe Nigro, Luigi Santoli.

Lista “PER ROCCA”

Candidato a sindaco Giuseppe Simolo

Franco Cipriano, Massimiliano Lisena, D’Amore Michele, Raucella Rossella, Orazio Damiano, Cipriano Rosalba, Di Cicilia Marisa.

Lista “INSIEME PER ROCCA SAN FELICE”

Candidato a sindaco Salvatore Giuliani

Pina Onorato, Nicoletta Monteseno, Benedetta Cifaldi, Davide Flammia, Paolo La Porta, Vincenzo la Porta, Pasquale Oliva.

Lista “PROGRESSO”

Candidato a sindaco Sabato Trocchia

Giovanni Orabona, Francesco Virgilio, Nicola De Rosa, Cristiano Savona, Benito D’Alessio, Vincenzo Miseli, Nicola Volpe, Jessica Pappadia, Michele Ventrone, Simone Sannino.

Lista “INSIEME ANCORA

Candidato a sindaco Valerio D’Amore

Salvatore Ventrone, Vincenzo Feola, Carmela Picone, Mario Coppola, Giuseppe Casale, Daniele Franceschini, Antonio Salvatore, Vincenzo Verde, Vincenzo Napolitano, Francesco Fusco.