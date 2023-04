Amministrative Nusco, tris di nomi per il dopo De Mita

Tre nomi in campo a Nusco per il dopo De Mita, il leader scomparso lo scorso 26 maggio. In campo l’ex capo dell’opposizione Francesco Biancaniello che se la vedrà contro Antonio Iuliano, anche lui in consiglio comunale negli ultimi 4 anni, e Gianfranco Marino.

Lista “Uniti per Nusco” – Candidato a sindaco: Francesco Biancaniello

Annamaria Prudente

Maria Lavinia Della Vecchia

Giuseppe Carbonara

Carmine Del Sordo

Luigi Mongelli detto Tattalino

Amato Natale

Roberto Novino

Gianluca Pasquale

Generoso Pepe

Michele Sichinolfi

Aurelio Schiavone

Marzia Russo

Lista “Un sindaco al servizio dei cittadini” – Candidato a sindaco: Antonio Iuliano

Salvatore Daniele Cilio

Joseph Contino

Antonio Della Fortuna

Giuseppina Della Vecchia

Emilio Del Sordo

Morena Di Paolo

Roberto Dutto

Antonio Fasano

Mariangela Mastroianni

Lucio Molinario

Andrea Natale

Vanessa Rullo

Lista “Siamo Nusco” – Candidato a sindaco: Gianfranco Marino

Stefano Cerza

Amato Della Polla

Giuseppe Della Sala

Jessica Del Sordo

Antonio Gerardo Di Paolo

Pasquale Di Paolo

Mario Gaudiello

Maria Francesca Iuliano

Maria Teresa Natale

Giancarlo Pasquale

Christian Schiavone